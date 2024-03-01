شوبير: فيفا وافق على سداد غرامة كهربا لـ "الزمالك" بالجنيه

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حصول محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك بالجنيه المصري.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك حصل على ما يقرب من 80 مليون جنيه، وهذا مكسب كبير بالنسبة لمسئولي الناديين، حيث منح الأهلي موسمًا مقدمًا في عقد كهربا".

وأضاف: "كما أن هناك 3 أشخاص ساهموا في حصد المبلغ بشكل كبير من جانب محبي النادي الأهلي والإعلانات".

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن من خلاله استلامه قيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا، وقيمتها 2 مليون و476 ألفا و389 دولارا.

وتم إغلاق الملف بالكامل وإسدال الستار عن تلم القضية بعد استلام مبلغ الغرامة بالكامل في حساب نادي الزمالك.

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