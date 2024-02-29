عاجل| "أنا ربنا نصرنى".. رسائل نارية لـ"كهربا" بعد دفع غرامة الزمالك

رسائل جديدة بعث بها محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد حل أزمته ودفع الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك.

وأنهى كهربا أزمة إيقافه مع الزمالك بسداد قيمة الغرامة والفوائد، على قرار المحكمة الرياضية الكاس بعد انتقاله إلى أفيس البرتغالي قبل عودته للأهلي.

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ونشر كهربا صورة له عبر حسابه على فيسبوك، رافعًا كأس السوبر وعلّق قائلًا: "بفضل ورحمة ربنا عليا انتهت الحدوتة (٥ سنوات) من حرب وظلم وفساد وشماتة".

أضاف: "أولًا قبل أي كلمة ممكن تتكتب يستحق النادي الأهلي وجمهوره كل التضحية والشكر لآخر العمر.. ربنا نصرني والحمد لله".

وتابع: "عذرًا لكل من انتظر سقوطي، لكل الشامتين، لكل حد قال كهربا انتهى، بفضل الله وكرمه عليا، وبعد كم الظلم اللي اتعرضت له، ولكن الحمد لله كان معايا دايمًا ربنا العدل والحق ونصرني الحمد لله".

وأرسل رسالة شكر إلى الكابتن محمود الخطيب، حيث قال: "شكرًا كابتن محمود الخطيب المحترم وإدارة النادي الأهلي العظيم من أصغر حد لأكبر حد على وقفتهم جنبي طول الوقت اللي فات".

واستمر: "كل الشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم اللي دائما بجانبي وفي ضهري، وشكرًا لعائلتي وزملائي ولصحابي وكل حد كان في ضهري، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حد ظلمني وشمت فيا، عند الله تجتمع الخصوم وأنا متأكد إن آجلًا أم عاجلًا ربنا هياخدلي حقي".

وأتم: "وأخيرًا بداية جديدة وباذن الله تبقى بداية خير وأنا في ضهري أعظم نادي وأعظم جمهور".