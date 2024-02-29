الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

كهربا
كهربا

أنهى محمود كهربا لاعب الفريق الأول بنادي  الأهلي أزمة إيقافه مع الزمالك بسداد قيمة الغرامة والفوائد، على قرار المحكمة الرياضية الكاس بعد انتقاله إلى أفيس البرتغالي قبل عودته للأهلي.

وكشف مصدر مسئول، لـ"الدستور"، عن أن كهربا سدد 75 مليون جنيه مصري في الحساب البنكي لنادي الزمالك الرسمي المعتمد لدى فيفا من أجل رفع الإيقاف وإنهاء الأزمة رسميًا.

وأضاف المصدر أن محامي اللاعب تواصل مع إدارة الزمالك وحصل على مخالصة مكتوبة بالحصول على الغرامة كاملة بالتنسيق مع اللاعب، وتم إرسال فاكس رسمي إلى المحكمة الرياضية الكاس لإنهاء الأزمة.

كانت المحكمة الرياضية “كاس” قد قررت تغريم كهربا 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك كتعويض عن الإخلال عن العقد دون سبب + 5% فائدة سنويًا على المبلغ المذكور؛ اعتبارًا من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ الدفع، ولم يسدد كهربا الغرامة رغم انقضاء الفترة التي توجب عليه سدادها خلالها.

كما قرر فيفا تغريم اللاعب 30 ألف فرانك سويسري لصالح الاتحاد، ومن المنتظر أن يصل خطاب القرار إلى جميع الأطراف المعنية بالأزمة خلال الأيام المقبل.

وكان محمود كهربا قد نشر صورة له عبر برنامج الصور الشهير "إنستجرام"، مصاحبا بتعليق: "الحمد لله، خلصت الحدوتة".

فيما أكدت إدارة الزمالك أن كهربا قام بدفع الغرامة بالدولار، حيث قام اللاعب بتسديد مبلغ 2 مليون، و476 ألفًا و389 دولارًا.

 

 

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