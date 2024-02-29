الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مستعينًا بقرار كولر.. محمود متولى يصدم إدارة التعاقدات فى الأهلى

محمود متولى فى المران
محمود متولى فى المران

رفض محمود متولي، لاعب الفريق الأول بنادي الأهلي، الدخول في صفقات تبادلية نهاية الموسم الجاري، بعد وضع اسمه ضمن الصفقات الجديدة التي يرغب فيها الجهاز الفني لضمها في الموسم الجديد.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء، عن أن "متولي" أخطر إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق رفضه الدخول في أي صفقة تبادلية في الموسم الجديد، خاصة أن الموسم الحالي الأخير له مع القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر، أن محمود متولي استند على قرار رفضه، بموقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي أكد له خروجه من حساباته الفنية والرحيل المجاني نهاية الموسم، بعد رفض رحيله في يناير.

وأشار إلى أن إدارة التعاقدات طلبت من اللاعب تأجيل البت في أي قرار بشأن موقفه الرحيل المجاني، خاصة أن عقده ممتد مع الفريق لمدة موسمين قادمين.

كولر: نحتاج لدعم الجماهير في جميع المباريات

 وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أكد أن الأهلي هدفه تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط خلال مواجهة يانج أفريكانز بطل تنزانيا المقرر لها مساء غد في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «فريق يانج أفريكانز أظهر قدرات جيدة في المباراة التي جمعت الفريقين في تنزانيا، وخلال الجولة الماضية في دور المجموعات حقق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بأربعة أهداف، ما يؤكد قوة الفريق وأن مواجهته غدا لن تكون سهلة». 

وشدد المدير الفني على أن الفريق يحتاج إلى كامل تركيزه غدا أمام يانج أفريكانز للحصول على الثلاث نقاط.

وتطرق كولر للحديث عن حالة محمد عبدالمنعم، مؤكدا أن اللاعب اشتكى من آلام في المباراة السابقة أمام بلدية المحلة وفضل استبداله كإجراء احترازي واليوم سوف يتم تقييم حالته خلال المران الختامي وحسم موقفه من المشاركة غدا.

وأشار المدير الفني إلى أن هناك إصابات عدة داخل صفوف الفريق، ولكن في الوقت نفسه توجد عناصر قادرة على التعويض في جميع المراكز، ومن بينها خط الدفاع بعد الإصابة التي أبعدت ياسر إبراهيم عن المشاركة مع الأهلي.

وشدد كولر على أنه يحتاج إلى اللاعب الجاهز الذي يعيش حالة من التركيز في مباراة الغد، وأن فلسفته كمدرب أن المباراة المقبلة هي الأهم، ما يؤكد عليه دائما في حديثه مع لاعبي الفريق.

كولر محمود متولى الاهلى أمير توفيق لجنة التخطيط

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