الأربعاء 28 فبراير 2024
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رياضة

الخطيب يشيد بتتويج رجال طائرة الأهلى بكأس السوبر على حساب الزمالك

محمود الخطيب
محمود الخطيب

عبّر الكابتن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي عن تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها الفريق الأول ‏للكرة الطائرة «رجال» وجهازه الفني خلال المباراة النهائية لكأس السوبر مساء اليوم التي انتهت بالفوز وحصول ‏الأهلي على البطولة للموسم الثاني على التوالي.‏

وتُوج الأهلي بطلًا لكأس السوبر لكرة الطائرة، بفوزه على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وأشاد بالأداء المتميز والروح العالية للاعبين فضلًا عن الانضباط الفني والسلوكي، وتقديم مستويات تليق ‏بالأهلي وجماهيره الكبيرة.‏ 

وأشار محمود الخطيب إلى أن الفوز بكأس السوبر يأتي خطوة في مشوار حافل بالتحديات يحتاج ‏للاستعداد الجيد واستمرار الأداء القوي، خاصة أن الفريق سوف يخوض منافسات بطولة إفريقيا بعد عدة ‏أسابيع.‏ 

وجدد رئيس النادي تأكيده على الدعم الكامل للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي ولكل الفرق الرياضية، من أجل ‏استمرار مسيرة البطولات على كافة المستويات المحلية والقارية.‏

محمود الخطيب الخطيب النادي الأهلي الاهلى كاس السوبر

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