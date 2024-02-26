الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

استبعاد كهربا وتواجد أول للزنفلى وعمر كمال.. قائمة الأهلى أمام بلدية المحلة

الزنفلي
الزنفلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة نظيره بلدية المحلة غدًا في بطولة دوري نايل.

وشهدت القائمة تواجدًا أولًا لثنائي الفريق الجديد محمود الزنفلي حارس المرمى والظهير الأيمن عمر كمال عبدالواحد، كما تم استبعاد “كهربا” لأسباب فنية.

استبعاد كهربا وتواجد أول للزنفلي وعمر كمال.. قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، رضا سليم، مروان عطية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبوعلي، أنتوني موديست، بيرسي تاو.
 كما تم استبعاد 11 لاعبًا من قائمة مباراة بلدية المحلة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وهم: محمود كهربا، محمد الشناوي، خالد عبدالفتاح، ديانج، متولي، عبدالقادر، كريستو، حمزة علاء، كريم الدبيس، أحمد كوكا، ياسر إبراهيم.

الاهلى عمر كمال قائمة الأهلي بلدية المحلة كهربا

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