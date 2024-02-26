مران الأهلى.. الفريق يختتم استعداداته لمواجهة بلدية المحلة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اختتم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة التي تجمع الفريقين، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل المران، ناقش خلالها العديد من الأمور المتعلقة بالمباراة.
وخاض اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل استكمال بقية فقرات المران بتدريبات خططية متنوعة وتقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والمحدد لها السابعة مساء غد الثلاثاء.
كان الفريق قد نجح في الفوز على ميدياما الغاني بهدف دون مقابل، قبل أن يحسم تأهله إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.