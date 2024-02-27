كولر يحذر لاعبى الأهلى من الاستهتار أمام بلدية المحلة: هدفنا الفوز

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي علي عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة بلدية المحلة طالبهم خلالها بضرورة التركيز خلال المباراة وعدم الاستهانة بالخصم الذى يقدم مستويات جيدة في الدوري ولديه لاعبون مميزون ويرغبون في تسويق أنفسهم خلال الفترة المقبلة.

حذر كولر لاعبي الأهلي من خطورة لاعبي بلدية المحلة والتي قد تتسبب في إحراج المارد الأحمر، حال عدم التعامل بكل جدية مع المباراة والقتال لآخر دقيقة وحصد نقاط الفوز.

وطالب المدير الفني من لاعبي الدفاع التمركز الدفاعي الصحيح وعدم تكرار الأخطاء الفردية التي تحدث من بعض اللاعبين وطالبهم بعدم تكرارها لأن الفترة القادمة لا تحتمل أية أخطاء لاسيما أن الأهلى ينافس على حصد كل الألقاب المتبقية فى الموسم الحالي.

كولر يستقر على تشكيل الأهلي أمام بلدية المحلة

من جانبه استقر مارسيل كولرالمدير الفني للأهلي علي تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة والمكون من مصطفي شوبير في حراسة المرمي أمامه الرباعي عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وفي الأمام بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة التي تجمع الفريقين ‏اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل المران، ناقش خلالها العديد من الأمور المتعلقة بالمباراة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل استكمال بقية فقرات المران بتدريبات خططية متنوعة وتقسيمة كرة ‏قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والمحدد ‏لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء.‏

كان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد نجح في الفوز على ميدياما الغاني بهدف دون مقابل أحرزه حسين الشحات، قبل أن يحسم تأهله إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا خاصة بعدما نجح يانج أفريكانز التنزاني فاز على شباب بلوزداد الجزائري.