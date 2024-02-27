الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يحذر لاعبى الأهلى من الاستهتار أمام بلدية المحلة: هدفنا الفوز

كولر مع اللاعبين
كولر مع اللاعبين

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي علي عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة بلدية المحلة طالبهم خلالها بضرورة التركيز خلال المباراة وعدم الاستهانة بالخصم الذى يقدم مستويات جيدة  في الدوري ولديه لاعبون مميزون ويرغبون في تسويق أنفسهم خلال الفترة المقبلة.

حذر كولر لاعبي الأهلي من خطورة لاعبي بلدية المحلة والتي قد تتسبب في إحراج المارد الأحمر، حال عدم التعامل بكل جدية مع المباراة والقتال لآخر دقيقة وحصد نقاط الفوز.

وطالب المدير الفني من لاعبي الدفاع التمركز الدفاعي الصحيح وعدم تكرار الأخطاء الفردية التي تحدث من بعض اللاعبين وطالبهم بعدم تكرارها لأن الفترة القادمة لا تحتمل أية أخطاء لاسيما أن الأهلى ينافس على حصد كل الألقاب المتبقية فى الموسم الحالي.

كولر يستقر على تشكيل الأهلي أمام بلدية المحلة

من جانبه استقر مارسيل كولرالمدير الفني للأهلي علي تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة والمكون من مصطفي شوبير في حراسة المرمي أمامه الرباعي عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي خط الوسط مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور وفي الأمام بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة التي تجمع الفريقين ‏اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد  السويسري مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل المران، ناقش خلالها العديد من الأمور المتعلقة بالمباراة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل استكمال بقية فقرات المران بتدريبات خططية متنوعة وتقسيمة كرة ‏قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والمحدد ‏لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء.‏

كان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد نجح في الفوز على ميدياما الغاني بهدف دون مقابل أحرزه حسين الشحات، قبل أن يحسم تأهله إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا خاصة بعدما نجح يانج أفريكانز التنزاني فاز على شباب بلوزداد الجزائري.

كولر الاهلى بلدية المحلة عمر كمال عبدالواحد تشكيل الأهلى بيرسى تاو عمر كمال عبد الواحد

مواد متعلقة

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة بلدية المحلة فى الدورى

كولر يحدد مصير لاعب صن داونز من الانضمام لـ"الأهلى" فى الصيف

كولر يحذر لاعبى الأهلى من الجبهة اليسرى وثلاثى وسط ميدياما الغانى

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن في أخر تحديث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأميركية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة

10 أسرى مقابل كل محتجز إسرائيلى.. تفاصيل جديدة بشأن هدنة غزة