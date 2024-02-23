كولر يحذر لاعبى الأهلى من الجبهة اليسرى وثلاثى وسط ميدياما الغانى

ألقى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي محاضرة فنية، على اللاعبين بفندق الإقامة فى كوماسي قبل ساعات من مواجهة ميدياما الغاني في السادسة من مساء اليوم بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بـ دورى أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن أن المحاضرة شهدت عرض العديد من مقاطع الفيديو تضمنت طريقة لعب المنافس وكيفية مواجهته خلال اللقاء المرتقب.

وأكد المصدر لـ"الدستور" أن كولر أكد للاعبين ضرورة الحذر الشديد من تسديدات المنافس والاختراق عبر الأجناب في ظل الاعتماد على الأطوال في الكرات العرضية.

وأضاف المصدر أن المدير الفني أكد أن ثلاثي خط الوسط لديهم مهام خاصة في غلق كل منافذ التمرير في العمق والأجناب والضغط القوي والمبكر على نقاط القوة وأبرز لاعبي المنافس.

وأشار المصدر إلى أن كولر حذر من الجبهة اليسرى لميدياما، فهي عنصر القوة، وبالتالي سيتولى أكرم توفيق التغطية مع محمد هاني لسد هذا المحور وإيقاف خطورة أهم لاعب للمنافس.

ومن المقرر أن يبدأ كولر بتشكيل يضم كلا من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى وأمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وأكرم توفيق وإمام عاشور وعمرو السولية وحسين الشحات ورضا سليم ووسام أبو علي.

ويحتل الفريق الأول بنادي الأهلى صدارة المجموعة بـ6 نقاط، يليه شباب بلوزداد ويانج أفريكانز بـ5 نقاط ثم ميدياما بأربع نقاط وسيكون الأهلي على موعد فى الجولة الأخيرة مع استضافة يانج أفريكانز بينما يواجه ميدياما، شباب بلوزداد في الجزائر.

الجهاز الفنى يحدد برنامج الفريق قبل مواجهة ميدياما

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد حدد برنامج الفريق قبل مباراة ميدياما التي تنطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات في دوري الأبطال.

وتناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار في التاسعة والنصف صباحا، وأدت البعثة صلاة ظهر الجمعة داخل فندق الإقامة، ثم يتناول لاعبو الفريق وجبة الغداء.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الختامي والوحيد أمس على استاد بابا يارا، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء في بداية المران، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.