الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول تعليق من وسام أبو علي على هدفيه في شباك بلدية المحلة

وسام أبو علي
وسام أبو علي

أعرب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز اليوم على بلدية المحلة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأكد وسام أبو علي سعادته بتسجيل هدفين والمشاركة أساسيًّا مع الفريق، ولكن الأهم بالنسبة إليه هو فوز الفريق وتحقيقه مكسبًا كبيرًا.

وأشار مهاجم الفريق إلى أن الفوز بهذه النتيجة الكبيرة يمنح اللاعبين مزيدًا من الثقة والثبات. وشدد أبو علي على أنه يعيش حالة تركيز مستمر منذ انضمامه للأهلي، ويعمل بمنتهى الجدية في التدريبات، وسعيد بهذه البداية مع الفريق.

واختتم أبو علي حديثه: «سعيد جدا بمؤازرة جماهير الأهلي أكبر نادٍ في إفريقيا لي، وهتافاتهم باسمي وباسم فسلطين أمر يدعوني إلى الفخر، والسعي الدائم لتقديم أفضل ما لديَّ من مستوى ومجهود».

وفاز الأهلي على فريق بلدية المحلة بنتيجة ٥-١، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن مؤجلات الدوري الممتاز “دوري نايل”.

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