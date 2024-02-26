الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر يختار قائمة الأهلى لمواجهة بلدية المحلة اليوم وظهور للصفقات الجديدة

مران الأهلي
مران الأهلي

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي لمعسكر مغلق مساء اليوم الاثنين عقب المران المسائي على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة بلدية المحلة ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر المغلق وتشهد غياب ياسر ابراهيم الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية ومحمود متولي لخروجه من حسابات المدير الفني فيما يخضع كريم وليد نيدفيد لاختبار طبي لحسم موقفه بعد شكواه من ألم في عضلة السمانة على هامش مشاركته في لقاء ميدياما الغاني ونفس الأمر لـ أحمد عبدالقادر بعد اكتمال شفائه.

في المقابل يحسم كولر موقف الصفقات الجديدة في القائمة أمثال عمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلى بعد غيابهما عن اللقاء الأفريقي لمنحهما فرصة المشاركة الرسمية الأولى مع الفريق الأول.

وينتظم فى مران اليوم الإثنين كل من أحمد عبدالقادر ومحمد الضاوى “كريستو” وأحمد نبيل “كوكا” ليعلنوا جاهزيتهم التامة لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها غدا الثلاثاء بالدوري.

كريم نيدفيد يشارك في التدريبات الاستشفائية

وكان كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في التدريبات الاستشفائية على هامش المران الصباحي للفريق الذي أقيم صباح أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وخاض اللاعب تدريباته مع مجموعة اللاعبين الذين اكتفوا بتدريبات استشفائية ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني عقب العودة من غانا والفوز على فريق ميدياما.
وكان «نيدفيد» قد اشتكى من آلام بسيطة في عضلة السمانة خلال مباراة ميدياما التي حسمها الفريق لصالحه بهدف نظيف سجله حسين الشحات.
وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة فريق بلدية المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية على هامش المران، بينما أدى بقية اللاعبين فقرات خططية متنوعة تحت قيادة كولر.

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