الأهلى يبحث عن انتصار محلى غائب منذ 111 يوما أمام بلدية المحلة اليوم

يعود الفريق الأول بالنادي الأهلي للظهور في المنافسات المحلية من جديد بعد غياب لفترة طويلة بسبب التوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وكذلك مشاركة الفريق بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومر نحو 90 يوما منذ آخر مباراة خاضها المارد الأحمر في المسابقة المحلية عندما واجه سموحة واكتفى حينها بالتعادل السلبي حيث يستضيف نظيره بلدية المحلة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من دوري نايل.

وكان آخر فوز للأهلي في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، بتاريخ 8-11-2023، أي قبل 111 يوما.

ويحتل المارد الأحمر المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات والتعادل خلال مواجهتين ودون تلقي أي هزيمة ولم يلعب حتى الآن سوى 6 مباريات وكان التعادل مع سموحة آخر مواجهاته قبل توقف الدوري بينما خاض المتصدر حاليًا لجدول ترتيب الدوري المصري إنبي، 13 لقاء.

وبالرغم من مرور 14 جولة من عمر الدوري إلا أن الأهلي يخوض اليوم سابع مباراة له هذا الموسم نظرا لارتباطاته القارية المتعددة التي تبعده طويلا عن المسابقات المحلية وهو السيناريو المتكرر كل موسم ويتسبب في تراكم المباريات المؤجلة للفريق ويصيب لاعبيه بالإجهاد ويربك حسابات جهازه الفني.

في المقابل يسعى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لتعويض خسارته الثقيلة مؤخرًا على أرضه ووسط جماهيره في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5/3.

ويحتل بلدية المحلة حاليا المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 13 مباراة وذلك بعد الفوز في 3 لقاءات، والتعادل خلال 4 مواجهات وتلقي 6 هزائم.

الفريق يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة التي تجمع الفريقين‏ اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل المران، ناقش خلالها العديد من الأمور المتعلقة بالمباراة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل استكمال بقية فقرات المران بتدريبات خططية متنوعة وتقسيمة كرة ‏قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والمحدد ‏لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء.‏

كان الفريق قد نجح في الفوز على ميدياما الغاني بهدف دون مقابل، قبل أن يحسم تأهله إلى دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.‏