الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الكشف عن حكام مباراة الأهلى وبلدية المحلة فى دورى نايل

الأهلي
الأهلي

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن قائمة حكام مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في بطولة دوري نايل "الدوري المصري" لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة

وتُقام مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة على استاد القاهرة الدولي، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا، على قناة ON TIME SPORTS 1 HD.

حكام مباراة الأهلي ضد بلدية المحلة

أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الأهلي وبلدية المحلة، للحكم الدولي أحمد الغندور كحكم ساحة، فيما يعاونه أحمد توفيق طلب وأحمد صلاح كحكمين مساعدين.

وسيكون نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا، فيما تم تعيين محمد عادل حكمًا لتقنية الفيديو، على أن يعاونه أحمد حسام طه.

وقرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا من قائمة الفريق لملاقاة بلدية المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل” موسم 2023-2024.

وبحسب مصدر داخل القلعة الحمراء فإن استبعاد كهربا قرار فني من كولر، حيث فضل الاعتماد على الثنائي وسام أبوعلي والفرنسي أنتوني موديست، أمام بلدية المحلة.

يأتي ذلك بعد غياب كهربا عن مباراة الفريق الأخيرة أمام ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا، بسبب حضوره حفل زفاف شقيقته.

كما قرر كولر استدعاء الحارس محمود الزنفلي الوافد الجديد لـ القلعة الحمراء القادم من فريق الداخلية، لمباراة الغد أمام البلدية.

جدير بالذكر أن خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، أوضح أن سبب غياب كهربا عن مباراة البلدية، هو قرار فني من كولر، موضحًا أنه لا توجد استثناءات في الفريق لحضور حفل زفاف أو غيره، رغم تأكيدات صحفية أن اللاعب تحصل على موافقة المدرب السويسري للتغيب عن مباراة ميدياما.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي  اختتم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة التي تجمع الفريقين، ‏غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل المران، ناقش خلالها العديد من الأمور المتعلقة بالمباراة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل استكمال بقية فقرات المران بتدريبات خططية متنوعة وتقسيمة كرة ‏قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والمحدد ‏لها السابعة مساء غدٍ الثلاثاء.‏

كان الفريق قد نجح في الفوز على ميدياما الغاني بهدف دون مقابل، قبل أن يحسم تأهله إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

 

 

الاهلى بلدية المحلة دوري نايل الدورى المصرى أحمد الغندور

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