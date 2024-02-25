مرموش يسجل ويقود آينتراخت للتعادل مع فولفسبورج في الدوري الألماني

قاد المحترف المصري عمر مرموش، آينتراخت فرانكفورت، للتعادل مع فريقه السابق فولفسبورج بهدفين لمثلهما، في المبارااة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليجا” موسم 2023-2024.

افتتح ماكسي لاكروا التسجيل لـ فولفسبورج بهدف في الدقيقة الثانية، قبل أن يعادل فيليب ماكس النتيجة لـ آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 14.

وأحرز كيفين بيهرينس هدف ثان لـ فولفسبورج في الدقيقة 26، لينهي الشوط الأول بتأخر أصحاب الأرض بهدفين لهدف.

وتمكن مرموش من تسجيل هدف التعادل لـ فرانكفورت في الدقيقة 95 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليهدي فريقه نقطة.

ورفع مرموش رصيده من الأهداف لـ 10 في الدوري الألماني هذا الموسم، بعدما سجل للمباراة الثالثة تواليًا في المسابقة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد آينتراخت فرانكفورت لـ 34 نقطة في المركز السادس، ورصيد فولفسبورج لـ 25 نقطة في المركز الثاني عشر.