الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تريزيجيه يقود طرابزن للفوز على أضنة بالدوري التركي

تريزيجيه
تريزيجيه

قاد المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه فريقه طرابزون سبور للفوز على أضنة ديمير سبور بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري التركي لكرة القدم موسم 2023 - 2024.

وسجل تريزيجيه هدف اللقاء الوحيد بالدقيقة 21 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد كرة ردت من مدافعي الخصم، لينجح في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي في جميع المسابقات، ويقود فريقه لتحقيق الانتصار.

وتم استبدال تريزيجيه في الدقيقة 84 بزميله فونتاس.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد طرابزون سبور لـ 46 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي، فيما تجمد رصيد أضنة ديمير سبور عند 32 نقطكة في المركز الثاني عشر.

وجاء التشكيل كالآتي:

وتمكن تريزيجيه من التسجيل لأربعة مباريات على التوالي منذ عودته من كأس الأمم الإفريقية، وفرض نفسه كنجم الفريق الأول.

وقاد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه فريقه طرابزون سبور للفوز على بينديك 2-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري التركي الموسم الجارى 2023-2024.

محمود حسن تريزيجيه تريزيجيه أضنة طرابزون سبور الدورى التركى

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