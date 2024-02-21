تشكيل برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا.. ليفاندوفسكي أساسيًا

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة نابولي الإيطالي، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل فريق الجنوب الإيطالي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

تشكيل برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد البرتغالي جواو فيليكس على مقاعد البدلاء، فيما يقود الثنائي روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال خط الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - إينيجيو مارتينيز - أندرياس كريستنسن - جواو كانسيلو

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي.