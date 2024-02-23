الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سيرجيو أجويرو يحصل على موافقة طبيبه للعودة للعب كرة القدم

سيرجيو أجويرو
سيرجيو أجويرو

أصبح بإمكان الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم برشلونة ومانشستر سيتي السابق، العودة لممارسة كرة القدم بشكل طبيعي، بحسب ما أكد طبيب القلب الخاص به.

وكان أجويرو قد أعلن اعتزاله كرة القدم نهاية عام 2021؛ بسبب تشخيصه بالإصابة باضطراب نظم القلب، وذلك بعد أشهر قليلة من انتقاله لـ برشلونة الإسباني.

وخرج أجويرو في بث مباشر عبر حسابه على تطبيق "تويتش"، ليؤكد أنه يتدرب من أجل العودة لكرة القدم، ليقوم بالاتصال بطبيبه.

وقال طبيبه الخاص:"اللعب لـ10 أو 20 دقيقة؟ لن تواجه أي مشاكل في اللعب لفترة طويلة، منطقيًا يجب علينا إجراء الدراسات التي تتوافق بالفعل وتجعلك تركض بشكل طبيعي كما لو كنت تلعب في مباراة، عليك أن تكون مستعدًا بشكل جيد لمراوغة المدافعين أو القيام بأي خدعة".

وأردف: "لذلك أريد أن أخبرك أن تستعد، يمكنك أن تقول إن هناك أملًا، يجب أن تتأهل وأن تكون في حالة بدنية جيدة للعب بعض الدقائق.. أمر عودتك ممكن باختصار".

تصريحات الطبيب جعلت أجويرو يحتفل خلال البث المباشر، كاشفًا عن خطته التي وضعها مسبقًا قبل الاعتزال، قائلًا: "إذا اتصل بي كارلوس تيفيز (المدير الفني لفريق إنديبندينتي الأرجنتيني)، فماذا تتوقعون مني أن أفعل؟ كانت الفكرة أن أكون قادرًا على الانتقال للعب هناك لمدة ستة أشهر أو عام، كانت الفكرة هي اللعب هناك ثم اعتزال اللعب لكن ذلك لم يحدث وقتها”.

وبدأ أجويرو رحلة التألق مع أتلتيكو مدريد، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي ويستمر معهم لمدة 10 مواسم، حيث أصبح خامس هدافي جدول ترتيب المسابقة على مر التاريخ، ومن ثم الانتقال للعب في برشلونة الإسباني صيف عام 2021.

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