الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

روما ينتزع بطاقة التأهل لدور الـ16 بالدورى الأوروبى ويقصى فينورد بركلات الجزاء

روما وفينورد
روما وفينورد

انتزع فريق روما الإيطالي بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي عقب الفوز على فينورد الهولندي بركلات الجزاء الترجيحية في إياب دور المغلوب.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين.

وتقدم فينورد مبكرًا بعد 5 دقائق من انطلاق المباراة عن طريق سانتياجو خيمينيز قبل أن يدرك لورينزو بيليجريني التعادل لصالح روما في الدقيقة 15.

وتوجه الفريقان إلى ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، والتي ابتسمت لصالح أصحاب الأرض، بفضل تصدي الحارس البلجيكي ميل سيفيلار لركلتي ترجيح الخصم وتأهل الذهاب بالفوز 4-2 بالركلات الترجيحية.

ومن المنتظر أن تقام قرعة دور الـ16 من البطولة في تمام الواحدة ظهر اليوم الجمعة.

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