الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد مغادرته باريس.. دعوة مبابي لتناول العشاء مع تميم بن حمد وماكرون

كيليان مبابي
كيليان مبابي

أكدت تقارير صحفية عن دعوة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لتناول العشاء في قصر الإليزية بالعاصمة الفرنسية باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والشيخ تميم بن حمد أمير قطر.

كانت تقارير صحفية أكدت بأن مبابي أخبر القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قراره بمغادرة الفريق بنهاية الموسم.

وبحسب صحيفة لو باريسيان الفرنسية، فإنه من المنتظر أن يشارك قائد منتخب فرنسا، مساء يوم الثلاثاء، في قصر الإليزية، في مأدبة عشاء مع ماكرون وتميم بن حمد، كذلك ناصر الخليفي.

ولن تكون هذه زيارة مبابي الأولى لمقر رئاسة الجمهورية، ولا مقابلته الأولى مع رئيس الدولة، لكن ذلك يتزامن مع قراره غير المعلن حتى الآن، بالرحيل عن باريس سان جيرمان.

ولم يتم ذكر سبب دعوة مبابي لمأدبة الطعام التي ستُقام على شرف الشيخ تميم بن حمد الثاني، والذي يزور فرنسا لاستكمال المباحثات بخصوص العدوان الصهيوني على غزة، ومفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وتابع التقرير أن ناصر الخليفي سيحضر بعض الاجتماعات المخطط لها بين الرئيس الفرنسي والوفد القطري، وأنه لن يشارك  في المناقشات المتعلقة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

ويثير ذلك التكهنات حول ما إذا كان تواجد مبابي لمناقشة قرار رحيله ومحاولة إثناءه عنه، خاصة وأن ماكرون كان له دورًا رئيسيًا في إقناع كيليان بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، عام 2022، عندما كان قريبًا من الانضمام لـ ريال مدريد.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان إيمانويل ماكرون تميم بن حمد قطر فرنسا

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