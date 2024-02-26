الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قبل الكلاسيكو.. الهلال يفوز على الاتفاق في دوري روشن

الهلال
الهلال

حقق الهلال انتصارًا هامًا على مضيفه الاتفاق بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لبطولة دوري روشن “الدوري السعودي” لكرة القدم موسم 2023-2024.

افتتح الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التسجيل لـ الهلال في الدقيقة 39 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها روبين نيفيز من الجهة اليمنى.

وأكد سالم الدوسري انتصار الهلال بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد تبادله الكرة مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ليقتحم منطقة الجزاء ويسدد الكرة بيمناه في الشباك.

وتحصل ميتروفيتش على بطاقة صفراء في الدقيقة 45+3، ليغيب عن الكلاسيكو في المباراة المقبلة أمام اتحاد جدة، بسبب تراكم البطاقات.

الانتصار رفع رصيد الهلال لـ 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 28 نقطة في المركز الثامن.

الهلال الاتفاق دوري روشن الدوري السعودي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش سالم الدوسري

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