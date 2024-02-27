الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

عاجل.. قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

كولر وكهربا
كولر وكهربا

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، تجميد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء واستبعاده من المباريات المقبلة لحين إشعار آخر، بعد رفض الأخير السفر مع الفريق إلى غانا، من أجل حضور حفل زفاف شقيقته قبل مواجهة ميدياما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

 وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن كولر قال لمحمود كهربا قبل إعلان قائمة الفريق لمواجهة بلدية المحلة في مباراته المؤجلة من الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري "إن استبعادك سيكون فنيا وسيأخذ وقتا، وعودتك من جديد للمشاركة مع الفريق ستحتاج إلى بعض الوقت".

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن كهربا طلب من الثنائي خالد الجوادي مترجم كولر والتونسي ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو، التوسط لدى المدير الفني وشرح ملابسات الموضوع له من أجل التواجد في مباريات الفريق المقبلة.

وأضاف المصدر أن كولر رفض أي محاولات للتوسط، وأكد أن مشاركة أي لاعب من عدمها تعود إلى انتظامه في التدريبات والالتزام بالتعليمات الفنية، وأنه لن يقبل أي مبررات تجاه أي لاعب يخالف التعليمات.

وأشار إلى أن الثنائي طالبا كهربا بعدم إثارة أي مشاكل والالتزام بالتعليمات الفنية وعدم الخروج على النص والجدية في التدريبات حتى يشارك بشكل طبيعي في مباريات الفريق المقبلة.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اختتم تدريباته مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة التي تجمع الفريقين، ‏اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل المران، ناقش خلالها العديد من الأمور المتعلقة بالمباراة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل استكمال بقية فقرات المران بتدريبات خططية متنوعة وتقسيمة كرة ‏قوية بمشاركة جميع اللاعبين.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والمحدد ‏لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء.‏

كان الفريق الأول بنادي الأهلي قد نجح في الفوز على ميدياما الغاني بهدف دون مقابل، أحرزه حسين الشحات قبل أن يحسم تأهله إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.‏

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