الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وإدارة زد في الموسم الجديد

الأهلي وزد
الأهلي وزد

وافقت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محسن على طلب إدارة زد الحصول على خدمات ثنائي الفريق الأول بالنادي الأهلي أحمد عبدالقادر ومحمد الضاوي كريستو لمدة موسم ونصف الموسم  بداية من الميركاتو الصيفي القادم.

وكشف مصدر مسئول أن اللجنة طلبت الحصول على ثنائي زد مصطفي العش ومصطفى زيكو لإتمام الصفقة خاصة أن اللاعبين ظهرا بشكل جيد مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط عرضت الأمر علي السويسري مارسيل كولر المدير الفني والذي أرجأ الرد لحين الانتهاء من الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن كولر يرغب في مراقبة الثنائي خلال مباريات الدوري قبل منح الضوء الأخضر إلي إدارة التعاقدات بضم ثنائي زد خاصة أنه طلب بعض الاشتراطات الفنية في الصفقات الجديدة لتنفيذ فكره داخل المستطيل الأخضر.

كولر وكابتن الفريق يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز

في المقابل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وكابتن الفريق، يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، الذي يقام باستاد القاهرة في الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس.

ويتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن رؤيتهما للمباراة، التي تجمع الفريقين مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حسم تأهله إلى دور الثمانية من البطولة، بعد أن كان قد حقق الفوز على فريق ميدياما الغاني بهدف نظيف في ملعبه بمدينة كوماسي.

 من جانبه اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني باللاعبين في محاضرة فنية قبل انطلاق فقرات المران، في إطار الإعداد لمباراة يانج أفريكانز. 

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء بلدية المحلة مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش المران الجماعي. 

وأدى بقية اللاعبين تدريبات بدنية وفنية متنوعة قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها فريقان من اللاعبين. 

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وطارق حسن، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساءغدًا الجمعة. 

الاهلى أحمد عبدالقادر مصطفى زيكو كريستو كولر

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