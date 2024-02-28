بالأرقام.. ماذا قدم وسام أبو على في ظهور الأول بالدوري مع الأهلي؟

مستويات متميزة ظهر بها المهاجم الفلسطيني وسام أبو على مع فريق الأهلي، خلال مباراته أمام بلدية المحلة، والتي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل أبو على هدفين قاد بهما الأهلي للفوز على بلدية المحلة، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، والمؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان انضم وسام أبو على للأهلي في يناير الماضي، من نادي سيريوس السويدي لمدة أربعة أعوام ونصف.

وظهر المهاجم الفلسطيني لأول مرة مع الأهلي، في مباراته أمام ميدياما الغاني، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ماذا قدم وسام أبو على خلال مواجهة بلدية المحلة؟

شارك وسام أبو علي، في 60 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام بلدية المحلة، سجل خلالها هدفين.

سدد اللاعب أربعة تسديدات من بينها اثنتين على المرمى.

قام أبو على بلمس الكرة 11 مرة، وفاز في 2 من 7 التحامات أرضية، بينما فاز في 2 من 4 التحامات هوائية، في حين خسر الكرة 4 مرات.

ويحتل الأهلي، حاليا المركز التاسع في جدول الدوري الممتاز، برصيد 17 نقطة، مع العلم أن الفريق لديه سبع مباريات مؤجلة بسبب مشاركاته السابقة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.