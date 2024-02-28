الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى يسابق الزمن لتجهيز "كوكا" فى مباراة يانج أفريكانز

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

يسابق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الزمن من أجل تجهيز أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق للمشاركة في مباراة يانج أفريكانز المقبلة، في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره يانج أفريكانز في تمام السادسة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب مارسيل كولر، في تجهيز اللاعب بعد غيابه عن الفريق طوال الفترة الماضية بعد إصابته بالتواء في الكاحل.

كما يريد كولر، تجهيز جميع اللاعبين المصابين خاصةً أن الفريق مُقبل على ضغط مباريات كبير خلال الفترة المقبلة.

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