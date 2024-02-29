رامى ربيعة: جاهزون لمواجهة يانج أفريكانز.. وهدفنا تحقيق الفوز

أكد رامي ربيعة، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني، المقرر لها مساء غد في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وقال "ربيعة"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: إنه «لا يوجد مباراة تحصيل حاصل في الأهلي، لقد اعتدنا على التعامل بجدية في جميع المباريات.. الجميع يقيم أداء الفريق حتى في المباريات الودية».



وأضاف:«أمامنا مباراة صعبة غدًا أمام يانج أفريكانز، وهدفنا تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط».



وشدد "ربيعة" على أن لاعبي الأهلي على تواصل دائم قبل المباريات الرسمية، وهناك اجتماعات وحديث مستمر بينهم؛ للتأكيد على أهمية كل مباراة يخوضها الفريق، موضحًا أن هناك مسئولية مشتركة بين الجميع والكل يعلم مدى أهمية مباراة الغد.



وأوضح كابتن الأهلي أن الفريق الذي ينافس على بطولة يحتاج إلى التركيز الشديد وعدم النظر إلى أي حسابات أخرى سوى تحقيق الفوز.



واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي هدفه الأساسي هو تحقيق الفوز غدًا، والحصول على الثلاث نقاط.

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته، صباح أمس الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على بلدية المحلة في الدوري الممتاز.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، باللاعبين في محاضرة فنية قبل انطلاق فقرات المران، في إطار الإعداد لمباراة يانج أفريكانز.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء بلدية المحلة مرانًا بدنيًا واستشفائيًا في الجيم على هامش المران الجماعي.

وأدى بقية اللاعبين تدريبات بدنية وفنية متنوعة قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها فريقان من اللاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وطارق حسن، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة.

وفاز الفريق الأول بالنادي الأهلي على فريق بلدية المحلة بنتيجة ٥- ١ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلاته من الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.