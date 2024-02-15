دورى أبطال إفريقيا| رامى ربيعة: نمتلك الخبرات لتحقيق أهدافنا أمام شباب بلوزداد

قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة شباب بلوزداد، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف "ربيعة": "نخوض مباراة الغد وهدفنا الفوز والعودة بالثلاث نقاط، مؤكدًا أن الفريق يسعى للفوز في كل مباراة والحصول على الثلاث نقاط، وهو ما نهدف إليه في مباراة الغد أمام بلوزداد".

وشدد لاعب الأهلي: "لا نفكر في عامل الأرض والجماهير، ونمتلك الخبرات في منافسات سابقة، ولا يوجد ما يسمى الثقة الزائدة قبل مواجهة فريق بلوزداد، مضيفًا أن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون بكل جدية مع المباراة لتحقيق أهدافهم وإسعاد الجماهير".

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض مرانه الوحيد بالجزائر مساء اليوم

في المقابل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الوحيد بالجزائر في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد "5 جويلية"؛ استعدادا لمباراة شباب بلوزداد، المقرر لها التاسعة مساء غد بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق مرانه الوحيد والختامي اليوم على ملعب المباراة بحضور وسائل الإعلام في الربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وضع برنامج الفريق اليوم الخميس بالجزائر، والذي يبدأ في الحادية عشرة صباحًا بتناول اللاعبين وجبة الإفطار، وحدد الجهاز الفني الثالثة عصرًا لوجبة الغداء، ثم يتحرك الفريق في السادسة والربع إلى ملعب "٥ جويلية"؛ لخوض المران الذي يقام في السابعة مساءً، على أن يتناول اللاعبون وجبة العشاء في التاسعة والنصف عقب العودة من المران.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 5 نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني بالقاهرة في الجولة الأولى والتعادل ١/١ في الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل التعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف بالقاهرة في الجولة الثالثة.