الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الأهلى بالأسود والحارس بالأصفر.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد

الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

عقد، اليوم الخميس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي  وشباب بلوزداد الجزائري، بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي، بحضور مسئولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

يأتي ذلك للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة والاستقرار على زي الفريقين، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة. 

حضر الاجتماع من الأهلي خالد بيبو، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، وسمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق. 

وتقرر، خلال الاجتماع، أن يرتدي الأهلي الزي الأسود وحارس المرمى الزي الأصفر.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، مساء غدٍ الجمعة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

موقف الأهلي بمجموعات دوري أبطال إفريقيا

يتربع الأهلي على قمة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، من ثلاث مباريات فقط، يلي يانج أفريكانز التنزاني بنفس الرصيد من النقاط، لكن من أربع مباريات، ثم شباب بلوزداد الجزائري ثالثًا برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، وأخيرًا ميدياما الغاني بنفس الرصيد من النقاط، لكن من 4 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة شباب بلوزداد والأهلي بمجموعات دوري الأبطال (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة شباب بلوزداد الجزائري والأهلي، في إطار مباريات الجولة الرابعة بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الرسمي والحصري لكافة فعاليات الأميرة السمراء وحتى المباراة النهائية، داخل منطقة الشرق الأوسط.

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