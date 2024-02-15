الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| برنامج الأهلي اليوم في الجزائر بفرمان كولر

كولر
كولر

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامج الفريق اليوم الخميس بالجزائر، والذي يبدأ في الحادية عشرة صباحًا بتناول اللاعبين وجبة الإفطار.

وحدد الجهاز الفني الثالثة عصرًا لوجبة الغداء، ثم يتحرك الفريق في السادسة والربع إلى ملعب «٥ جويلية»؛ لخوض المران الذي يقام في السابعة مساءً، على أن يتناول اللاعبون وجبة العشاء في التاسعة والنصف عقب العودة من المران.
ويواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 5 نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني بالقاهرة في الجولة الأولى، والتعادل ١/١ في الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل التعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف بالقاهرة في الجولة الثالثة.

الأهلي يخوض مرانه الوحيد بالجزائر مساء اليوم

 في المقابل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يخوض مرانه الوحيد بالجزائر في السابعة من مساء اليوم، على استاد «5 جويلية»؛ استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد المقرر لها التاسعة مساء غد بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الفريق مرانه الوحيد والختامي اليوم على ملعب المباراة بحضور وسائل الإعلام في الربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد 5 نقاط بعد الفوز بثلاثية نظيفة على ميدياما الغاني بالقاهرة في الجولة الأولى والتعادل ١/١ في الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل التعادل مع شباب بلوزداد بدون أهداف بالقاهرة في الجولة الثالثة.

 ويواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كولر الاهلى شباب بلوزداد خالد بيبو دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

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