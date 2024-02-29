موقف كهربا لم يحسم حتى الآن.. قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكر مغلق مساء اليوم الخميس، عقب المران المسائي على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في ختام مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر المغلق، وتشهد غياب عمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلي؛ لعدم القيد الإفريقي، ومحمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم ومحمد الضاوي كريستو للإصابة، فيما لم يحسم موقف محمود كهربا بعد استبعاده من مباراة بلدية المحلة في الجولة الماضية بالدوري.

ويحدد كولر على هامش المران ملامح التشكيل الي سيخوض اللقاء والذي يشهد عودة مروان عطية بعد إيقافه في لقاء ميدياما الغاني لتراكم الإنذارات.

وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين علي هامش المران، طالبهم بضرورة غلق صفحة مباراة بلدية المحلة والتركيز بقوة في لقاء يانج افريكانز من أجل تحقيق الفوز دون النظر للمنافس الذي سيلتقي الفريق معه في دور الثمانية.

في المقابل يعقد كول وكابتن الفريق مؤتمر صحفي قبل المران؛ للرد على استفسارات وسائل الإعلام المختلفة بعد السماح بالمران المفتوح لمدة 15 دقيقة وفقًا للوائح الكاف قبل المباريات.

كما سيحضر خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري الإجتماع الفني قبل المباراة بمقر التتش، في حضور مراقب المباراة لتحديد الزي الرسمي، وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب.

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا ليانج أفريكانز

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واصل تدريباته صباح أمس الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد الفوز على بلدية المحلة في الدوري الممتاز.

اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني باللاعبين في محاضرة فنية قبل انطلاق فقرات المران، في إطار الإعداد لمباراة يانج أفريكانز.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء بلدية المحلة مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش المران الجماعي.

وأدى بقية اللاعبين تدريبات بدنية وفنية متنوعة قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها فريقان من اللاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى؛ محمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وطارق حسن، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.