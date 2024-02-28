بعد مشاركته الأولى.. كيف استفاد «كولر» من عمر كمال أمام بلدية المحلة؟

قد يتصور البعض أنه لأول مرة يتم توظيف اللاعب عمر كمال عبد الواحد صفقة النادي الأهلي الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية قادما من نادي فيوتشر في مركز قلب الدفاع.

إيهاب جلال يوظف عمر كمال قلب دفاع

فقد شغل اللاعب مركز قلب الدفاع للمرة الأولى مع الكابتن إيهاب جلال عندما كان يتولى المسئولية الفنية لنادي المصري، أمام نادي بيراميدز في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2020، ولعب المباراة كاملة، وهي المباراة التي خسرها المصري بنتيجة هدفين نظيفين.

كيف استفاد كولر من عمر كمال؟

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد اختار لعمر كمال في البداية مركز الظهير الأيسر في التشكيلة الأساسية التي خاضت المواجهة أمام نادي بلدية المحلة الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء في الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز.

لكن في الدقيقة 63 تغير الحال، إذ قام كولر بسحب قلب الدفاع محمد عبدالمنعم من الملعب، ودفع بدلا منه باللاعب التونسي علي معلول ليشغل مركز الظهير الأيسر، وانتقل عمر كمال إلى مركز قلب الدفاع بجوار اللاعب رامي ربيعة.

عمر كمال لم يلعب حارس مرمى فقط

قبل هذه المباراة كانت الجماهير تترقب كيف سيستفيد كولر من إمكانات عمر كمال الكبيرة، وتنوع أدواره في الملعب بإجادته اللعب في كل المراكز تقريبا؟

فهو لاعب جوكر بالمعنى الحرفي للكلمة، فالمركز الوحيد الذي لم يشارك فيه هو حراسة المرمى، وقد يتصور البعض أنها مبالغة لكنها ليست مبالغة، فهي حقيقة، فهو لعب في كل مراكز قلب الدفاع، والظهير الأيمن، والأيسر، والوسط الأيمن، والأيسر، والوسط المدافع، والوسط المحوري، الوسط المهاجم، والجناح الأيمن، والأيسر، والمهاجم الصريح.

عمر كمال يجيد في أول مباراة

وبالفعل قدم عمر كمال أداء جيدا في هذه المباراة أمام البلدية على مستوى الدفاع، سواء بدأ ظهيرا أيسر أو بعد تحوله إلى قلب الدفاع؛ إذ لمس الكرة 77 لمسة، وقام بتمرير الكرة 54 تمريرة، وقطع الكرة مرتين، وتصدى مرتين.

لقب وحيد مع فيوتشر

لعب عمر كمال مع فيوتشر موسمين ونصف الموسم، وبالرغم من حداثة النادي إلا أنه تمكن من التتويج معه بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة 2022 بانتصاره العريض في المباراة النهائية على نادي غزل المحلة بنتيجة 5 – 1.

لم يلعب سوى لـ5 أندية، وهي اتحاد الشرطة، والمصري، والأسيوطي سبورت (بيراميدز حاليا)، وفيوتشر، وأخيرا الأهلي.

إذن عمر كمال بمميزاته العديدة، والمتنوعة يعطي مرونة تكتيكية كبيرة لكولر، فهو قادر على حل أي أزمة قد تواجهه إذ باستطاعته أن يستعين به في أي مركز.