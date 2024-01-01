11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

يحسم مسئولو نادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب نادى مودرن فيوتشر خلال الساعات القليلة القادمة، حيث من المقرر عقد اجتماع بين مسئولى الناديين للاتفاق على كل الأمور المالية.

ورفع مسئولو القلعة الحمراء العرض المالي من 5 إلى 8 ملايين جنيه لشرائه، بعد تدخل الزمالك في الصفقة عن طريق وسطاء في الآونة الأخيرة.

وكشف مصدر بالقلعة الحمراء عن أن هناك اتجاهًا داخل الأهلي لعرض صلاح محسن لاعب الفريق الأول ضمن صفقة انتقال عمر كمال، لمنع أي محاولات لإفساد الصفقة.

وأشار المصدر إلى أن عمر كمال عبدالواحد سيحصل على راتب الفئة الأولى في الفريق الأول، والتي تبدأ بـ11 مليون جنيه في الموسم، وتزيد مليون كل موسم لمدة التعاقد مع القلعة الحمراء.

كولر يوافق علي ضم عمر كمال عبدالواحد

وأضاف أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، وافق بشكل رسمي على ضم عمر كمال عبدالواحد على هامش جلسته الأخيرة مع محمود الخطيب رئيس النادي، قبل سفره إلى مسقط رأسه لقضاء إجازة الكريسماس.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب أعطى عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بنادي الأهلي الضوء الأخضر لإنهاء الصفقة مع وليد دعبس، رئيس مودرن فيوتشر، من أجل إتمام التعاقد الرسمي.

وأوضح المصدر أن إدارة الكرة بنادي الأهلي بصدد الإعلان عن الصفقة بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي مؤخرًا وقبل سفره مع بعثة المنتخب الوطني في أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

كان محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي قد عقد اجتماعًا مع السويسري مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قبل سفره إلى مسقط رأسه، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏وعضوية الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

خلال ‏اللقاء ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كل ‏المستويات. وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.‏