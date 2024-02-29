الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

شوبير يعلنها.. انتهاء أزمة كهربا مع الزمالك (صورة)

كهربا
كهربا

زف الإعلامي أحمد شوبير، خبرًا سارًا لجماهير الأهلي، بشأن أزمة جناح الفريق الأول لكرة القدم، محمود عبدالمنعم (كهربا).

وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": رسميا انتهاء أزمة كهربا ونادي الزمالك تم سداد الغرامة بأحد البنوك بالجيزة، مبروك كهربا ومبروك لنادي الزمالك".

وفي السياق ذاته، نشر كهربا، صورة له عبر برنامج الصور الشهير "إنستجرام"، مصاحب بتعليق: "الحمد لله، خلصت الحدوتة".

كهربا

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد قرر في وقت سابق، توقيع غرامة مالية جديدة على جناح الأهلي، بسبب أزمته مع نادي الزمالك.

وسبق أن قررت المحكمة الرياضية "كاس" تغريم كهربا 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك كتعويض عن الإخلال عن العقد دون سبب + 5% فائدة سنويًا على المبلغ المذكور، اعتبارًا من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ الدفع، ولم يسدد كهربا الغرامة رغم انقضاء الفترة التي توجب عليه سدادها.

كما قرر فيفا تغريم اللاعب 30 ألف فرانك سويسري لصالح الاتحاد، ومن المنتظر أن يصل خطاب القرار إلى جميع الأطراف المعنية بالأزمة خلال الأيام المقبلة.

محمود عبدالمنعم الاهلى احمد شوبير الزمالك كهربا

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