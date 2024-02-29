الأهلى ينهى استعداداته لمباراة يانج أفريكانز.. والشناوى يبدأ تدريبات الجرى حول الملعب

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة في دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث تم السماح لوسائل الإعلام بحضور ١٥ دقيقة في بداية المران وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود ويرتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل.

يلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في السادسة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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الشناوي يستهل تدريبات الجري حول الملعب

وعلى صعيد آخر، بدأ محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب، على هامش المران الختامي للفريق، استعدادًا لمواجهة ‏يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

واستهل الشناوي مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي من خلال تدريبات الجري حول الملعب، وفقًا للبرنامج الذي يخضع له منذ الإصابة التي تعرض لها بالكتف، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ‏ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، أن حالة الشناوي في تحسن مستمر، ويتقدم بشكل كبير في تنفيذ مراحل العلاج الطبيعي والتأهيل.‏

كان جاب الله قد أكد أنه بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى في البرنامج التأهيلي سيتم تحديد سفر كابتن الفريق إلى الخارج، لتنفيذ المرحلة الثانية في ‏التأهيل أو بقائه في مصر، وجميع الاحتمالات قائمة، وذلك بما يخدم مصلحة اللاعب، لافتًا إلى أن الاتجاه الأقرب إلى الآن خوض الحارس الدولي ‏الفترة الثانية من البرنامج التأهيلي خارج مصر.‏