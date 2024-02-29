الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نهائي الكأس: الأهلي يحدد موعد السفر للسعودية لمواجهة الزمالك

النادي الأهلي
النادي الأهلي

حدد مسؤولو النادي الأهلي موعد السفر إلى المملكة العربية لخوض مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس مصر يوم 8 مارس المقبل في المباراة التي ستقام على ملعب "الأول بارك".

وقرر النادي الأهلي، السفر إلى السعودية في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 مارس.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التدريب مرتين في السعودية استعدادًا لخوض نهائي كأس مصر الذي سيقام لأول مرة خارج مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في السادسة مساء غدًا الجمعة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط ويحتاج إلى نقطة التعادل على الأقل غدًا لضمان الصدارة بعد تأكد صعوده للدور ربع النهائي.

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