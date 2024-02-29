الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول تعليق من الزمالك على انتهاء أزمة كهربا جناح الأهلي (صورة)

كهربا
كهربا

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، انتهاء أزمة الهارب محمود عبد المنعم كهربا  جناح القلعة البيضاء السابق والنادي الأهلي الحالي.

وشدد سليمان على أن كهربا، سدد الغرامة المستحقة عليه لصالح الزمالك، بالإضافة إلى الفوائد حتى تاريخ اليوم 29 فبراير 2024.

وكتب أحمد سليمان عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “كما وعد مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، تنفيذ حكم كهربا بفوائده حتى تاريخ 29 فبراير، مبروك لكل الزملكاوية زمالك. زمالك".

الزمالك يعلن إنتهاء أزمة كهربا.. رسميا

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أصدر أصدر قرارًا ضد اللاعب محمود كهربا لصالح الزمالك، بسبب فسخ العقد من جانب واحد دون سبب عادل.

وتقرر تغريم كهربا مبلغ 2 مليون دولار بالإضافة إلى فوائد 5%، وكان اللاعب يُماطل في سداد الغرامة منذ فترة، حتى قام بتسديدها اليوم في حسابه الرسمي، والتي تبلغ قيمتها 2 مليون و476 الف و389 دولار.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على إنهاء الملف بالكامل وإسدال الستار عن القضية، بعد استلام لمبلغ الغرامة بالكامل في حساب النادي الرسمي اليوم الخميس.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيتم التواصل مع الاتحاد الدولي “فيفا”، والمحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات القليلة الماضية لإخطارهما بسداد اللاعب للغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيتم التواصل مع الاتحاد الدولي “فيفا”، والمحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات القليلة الماضية لإخطارهما بسداد اللاعب للغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك.

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