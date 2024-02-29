الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى ويانج أفريكانز

الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة الأهلى ويانج أفريكانز

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلى ويانج أفريكانز التنزاني عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، للاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين، غدًا الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق، في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومسئولي فريق يانج أفريكانز.

وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود ويرتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل. 

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في السادسة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا| ربيعة: جاهزون لمواجهة يانج أفريكانز.. وهدفنا تحقيق الفوز 

وكان رامي ربيعة، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أكد جاهزية الفريق لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني المقرر لها مساء غد في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «لا توجد مباراة تحصيل حاصل في الأهلي، لقد اعتدنا التعامل بجدية في جميع المباريات.. الجميع يقيم أداء الفريق حتى في المباريات الودية».

وأضاف: «أمامنا مباراة صعبة غدا أمام يانج أفريكانز، وهدفنا تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط».

وشدد “ربيعة” على أن لاعبي الأهلي على تواصل دائم قبل المباريات الرسمية، وهناك اجتماعات وحديث مستمر بينهم؛ للتأكيد على أهمية كل مباراة يخوضها الفريق موضحا أن هناك مسئولية مشتركة بين الجميع والكل يعلم مدى أهمية مباراة الغد.

وأوضح كابتن الأهلي أن الفريق الذي ينافس على بطولة يحتاج إلى التركيز الشديد وعدم النظر إلى أي حسابات أخرى سوى تحقيق الفوز. 

واختتم رامي ربيعة تصريحاته، بالتأكيد على أن الأهلي هدفه الأساسي هو تحقيق الفوز غدا والحصول على الثلاث نقاط.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الأخيرة لمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء غد الجمعة.

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