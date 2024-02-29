الحكومة: تخصيص 1.3 مليار دولار قيمة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف المحجوزة فى الجمارك

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمتابعة تنفيذ مشروع رأس الحكمة، لافتا إلى أن الصفقة سوف تسهم في ضبط سعر سوق الصرف.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on"، إنه تم تخصيص 1.3 مليار دولار قيمة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف المحجوزة في الجمارك.

وتابع أن الدولة المصرية لديها أولويات في عملية الإنفاق وكذلك عملية الإصلاح، وسيتم التركيز على مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أنه يوجد 520 مليون دولار دفعة أولى من صفقة الفنادق، وسيتم تحويل باقي المبلغ قريبا.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مدبولي يتابع ملف السلع الغذائية شكل شبه يومي.



