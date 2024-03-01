الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اليوم.. التموين تبدأ صرف مقررات شهر مارس

أهلًا رمضان
أهلًا رمضان

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المقررات التموينية عن شهر مارس اعتبارًا من اليوم الجمعة، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 30 صنفا من السلع.

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التموين تشكر الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفيرها السكر التمويني والحر بالأسواق

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وزير التموين: إعلان سعر القمح المحلى الأربعاء المقبل

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق معارض "أهلًا رمضان" بكل المحافظات على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة من 15 إلى 30%.

وانطلق معرض "أهلا رمضان" 2024 الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وبالتعاون مع غرفة القاهرة التجارية، كما يتم طرح اللحوم المجمدة والطازجة.

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