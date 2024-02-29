إجازات شهر رمضان 2024 م.. 8 أيام مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص

إجازات شهر رمضان 2024 م، من الموضوعات التي يبحث عنها المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة الموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المُبارك.

وتفصلنا أيام قليلة عن حلول شهر رمضان الكريم 2024، وتُعرف إجازات شهر رمضان 2024 م، بأنَّها إجازة مدفوعة الأجر، يحصل عليها الموظف في الغالب نهاية الإسبوع، وفقًا لقرار.

مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس، لتتزامن مع يومي الجمعة والسبت، أو في أي يوم وفقًا لسياسة الشركات والقطاعات الخاصة.

ويبحث الكثيرون عن إجازات شهر رمضان 2024 م، عبر منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، وهو ما ييستعرضه "الدستور" على النحو التالي:

إجازات شهر رمضان 2024 م

يحصل العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة على 8 أيام إجازات شهر رمضان 2024 م، وتتمثل في أيام الجمعة والسبت وهي الإجازات الأسبوعية، حيث لم يتخلل الشهر الكريم إجازات رسمية، وفقًا لجدول المناسبات التي أعلنه مجلس الوزراء في وقت سابق من بداية العام الجاري، وتأتي الإجازات الأسبوعية كالتالي:

- يوم الجمعة الموافق الموافق 15 مارس 2024.

- يوم السبت الموافق الموافق 16 مارس 2024.

- يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024.

- يوم السبت الموافق 23 مارس 2024.

- يوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024.

- يوم السبت الموافق 30 مارس 2024.

- يوم الجمعة الموافق 5 أبريل 2024.

- يوم السبت الموافق 6 أبريل 2024.

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن موعد رمضان 2024 من خلال استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1445 هجريا، والذي من المقرر له أن يكون مغرب يوم التاسع والعشرون من شهر شعبان الهجري الجاري، والذي يوافق يوم الأحد 10 من مارس 2024م.

متى ينتهي رمضان 2024

من المقرر فلكيا أن يبدأ شهر رمضان، يوم الإثنين 11/3/2024، وينتهي شهر رمضان فلكيا يوم الثلاثاء 9/4/2024، أي أن شهر رمضان يكمل عدته هذا العام 30 يومًا.

موعد عيد الفطر 2024

ووفقًا لمركز الفلك الدولي، من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 10 إبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر، بناءً على استطلاع هلال شهر شوال 1445.