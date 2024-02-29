الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

طريقة ختم القرآن الكريم في شهر رمضان الكريم 2024 وفضل تلاوته

القرآن
القرآن

يعتبر ختم القرآن  الكريم من أكثر الأمور التي يتساءل عنها المسلمين حول الوطن العربي بالكامل، حيث يقوموا بالبحث عبر محرك البحث ‫جوجل، عن كيفية ‬ختم القرآن الكريم وذلك خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024، فختم القرآن الكريم من أكثر العبادات التي يقوم بها أغلب المسلمين خلال شهر رمضان الكريم.

طريقة ختم القران الكريم مرة في شهر رمضان

ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة، عن طريقة ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان الكريم وذلك للتسهيل على المسلمين معرفة أسهل طريقة للتمكن من ختم القرآن الكريم حل شهر رمضان لأخذ ثواب بالشهر كاملا فأخذت القرآن الكريم من أفضل العبادات التي يقوم بها المسلم حيث أن شهر رمضان وهو شهر العبادة والصوم والصلاة وقراءة القرآن.

‏فيمكن ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان من خلال أكثر من طريقة فمن يرغب في ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان مرة واحدة فعليه بقراءة يوميا جزء واحد ويختار موعد محدد إما بعد صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو التراويح أو يمكنه تحديد موعد معين في اليوم يلتزم بقراءة جزء يوميا سيساعد ذلك على ثبيت يوم معين لقراءة جزء مما يساعد في انتهاء القرآن الكريم بنهاية شهر رمضان.

3 مرات.. أفضل طرق ختم القرآن في شهر رمضان 2024

طريقة ختم القران في شهر رمضان 2024 في أسبوع أو 30 يومًا

دعاء ختم القرآن الكريم

طريقة ختم القران في شهر رمضان 2024 في أسبوع أو 30 يومًا

طريقة ختم القرآن مرتين في رمضان 

‏أما من يرغب في ختم القرآن الكريم مرتين خلال شهر رمضان الكريم فعليه بقراءة جزأين يوميا خلال شهر رمضان الكريم سيساعد قراءة جزأين يوميا في ختم الختمة الأولى خلال 15 يوم فقط، ويتمكن من ختم الختمة الثانية خلال ١٥ يوم الآخرين، وبذلك يكون قد تمكن من ختم القرأن الكريم مرتين خلال الشهر.

فضل ختم القرآن في رمضان

يقول الإمام الرضا: “تجزئ الحسنات في شهر رمضان، وتغفر السيئات في شهر رمضان”.

 قال الرسول الكريم: “اقرأوا هذا القرآن، فإنه يكون شفيعًا لأصحابه يوم القيامة، وإذا أكمل المسلم القرآن أكثر من مرة في رمضان ينال أجرًا عظيمًا مقابل تلاوة كل حرف منه فلماذا لا إذا أكملها أكثر من مرة؟”.

أدعية عقب ختم قراءة القرآن 

“اللهم لك الحمد، أنت نور السموات والأرض، ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد"،”اللهم أنت فاطر السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق".

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