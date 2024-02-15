الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

9 أيام فقط.. عدد أيام الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان الكريم 2024

اجازة
اجازة

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان الكريم المبارك لعام 1445 / 2024 بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية عن بدء شهر شعبان المبارك الأحد الماضي الموافق 11 فبراير 2024 وأعلنت أيضا أن عدد أيامه 29 يوما فقط، وبذلك يكون غرة شهر رمضان الكريم لعام 1445 هجريا يوم 10 مارس 2024 ميلاديا ويكون 30 يومًا، حسب ما أعلن مركز الفلك الدولي.

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خلال 30 يوم.. تعرف على طريقة ختم القرآن الكريم في شهر رمضان

الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2024

ويبدأ الناس مع اقتراب شهر رمضان الكريم في البحث عن الإجازات المتاحة خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024م - 1445هـ، عن طريق محرك البحث العالمي جوجل، حيث يبحث الموظفون عن أيام الإجازات الرسمية خلال شهر الصيام المبارك.

فشهر رمضان هو شهر العبادة وقراءة القرآن والتقرب إلى الله، كما أنه من الأشهر الحرم والأكثر قدسية عند الله ويتقرب فيه المسلمون إلى الله بكل العبادات الممكنة من صلاة وصيام وقراءة القرآن وختمه ومحاولة الجلوس والتجمع مع العائلة والأهل لإعادة صلة الرحم.

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موعد أول أيام شهر رمضان 2024|عدد ساعات الصيام في مصر والدول العربية 2024


إجازات شهر رمضان 2024

وفي هذا الصدد يقدم الدستور من خلال السطور التالية موعد الإجازات خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024.

لا يوجد أي إجازات رسمية في شهر رمضان، تقتصر الإجازات فقط على الإجازات الأسبوعية والتي توافق يوم الجمعة ويوم السبت من كل أسبوع ويكون عددها إلى 8 أيام فقط وتكون كالتالي:

الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 22 مارس 2024.

يوم السبت 23 مارس 2024.

الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 29 مارس 2024.

يوم السبت 30 مارس 2024.

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بعد أسابيع قليلة.. إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 2024 في مصر


الأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 5  أبريل 2024.

يوم السبت  6 أبريل 2024.

فضل شهر رمضان 2024

شهر رمضان الكريم المبارك هو أكثر الشهور قدسية عند المسلمون في جميع أنحاء العالم وعند الله فهو الشهر الذي انزل الله فيه القرءان الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وبه أحب العبادات إلى العبادات إلى الله وهي الصيام فهو عمل اختص الله به نفسه وجعل اجره مضاعفا ويرفع صاحبه درجات في الجنة حتى أن هناك باب للجنة اسمه الريان يدخل منه الصائمون فقط.

وفي رمضان أيضا ليلة القدر وهي ليلة مباركة جعلها الله خيرا من ألف شهر.

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