دراسة: 5 فواكه جافة تًساعدك على إنقاص الوزن

عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، فإن التغييرات الصغيرة في نمط حياتك يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا، بحسب تقرير لموقع Hindustan times.

وأكد التقرير مبني على دراسة طبية، أن تناول حفنة من الفواكه الجافة يمكن أن يساعدك على تحقيق أهدافك الصحية.

وإذا كانت هناك إضافة صغيرة إلى نظامك الغذائي يمكن أن تحقق نتائج هائلة فهي إدراج الفواكه الجافة في روتينك الصباحي أو المسائي.

ويمكن أن يلعب استهلاك الفواكه الجافة، من اللوز والجوز والفستق والزبيب، دورًا مهمًا في الحفاظ على آلام الجوع، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وإدارة السعرات الحرارية.

ويمكن أن يساعد أيضًا في التحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وتعتبر الفواكه الجافة مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية، فهي مفيدة لصحة العظام والذاكرة والشعر والجلد وأيضًا للوقاية من السرطان، فهي مليئة بالألياف والمغذيات الدقيقة التي يمكن أن تحافظ على صحة الدماغ والجسم.

فوائد الفواكه الجافة

ويمكن أن تكون الفواكه الجافة مفيدة لفقدان الوزن بسبب كثافتها الغذائية وخصائصها المشبعة، وعلى الرغم من كونها كثيفة السعرات الحرارية، إلا أنها توفر العناصر الغذائية الأساسية والدهون الصحية والألياف، مما يعزز الشعور بالامتلاء.

و دمج كميات معتدلة من اللوز والجوز أو يمكن أن يساعد إدخال الفستق في نظامك الغذائي في السيطرة على الرغبة الشديدة ومنع الإفراط في تناول الطعام، حيث تساهم الدهون الصحية الموجودة في الفواكه الجافة في تحسين التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة، مما يدعم نمط حياة نشط.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد محتوى الألياف في عملية الهضم ويساعد في الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم، مما يقلل من احتمالية حدوث ذلك.

ومع ذلك، ينصح بتناول الفواكه الجافة باعتدال لأن محتواها من السعرات الحرارية قد يكون مرتفعًا.

وايضا الجمع بين الفواكه الجافة ونظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام يعزز تأثيرها الإيجابي على إدارة الوزن.

وتشمل بعض المصادر الصحية الأخرى الطماطم المجففة بالشمس، والوجبات الخفيفة من الأعشاب البحرية، وبذور الكتان، والتين المجفف، وبذور الشيا والتوت.

5 فواكه جافة لإنقاص الوزن

قائمة بالفواكه الجافة التي يمكنها تسريع عملية فقدان الوزن:

1. اللوز:

اللوز غني بالبروتين والدهون الصحية، مما يجعلك تشعر بالشبع، ويحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويعزز فقدان الوزن، أنها تساعد على خفض الكولسترول وتنظيم نسبة السكر في الدم وتساعد أيضا في السيطرة على ضغط الدم. تعتبر حفنة من اللوز المنقوع أو المحمص جزءًا أساسيًا من نظام غذائي متوازن.

2. بذور الشيا:

هذه البذور الصغيرة تتمدد في السائل، مما يخلق شعورًا بالشبع ويساعد على الهضم، مما يجعلها إضافة ممتازة للأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكن لبذور الشيا أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. كما أنها مفيدة لعملية الهضم وصحة الأمعاء.



3. الفواكه المجففة (باعتدال):

اختر الفواكه المجففة مثل المشمش أو الزبيب فهى توفر الحلاوة الطبيعية والألياف، مما يساعد على السيطرة على الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام.

4. وجبات خفيفة من الأعشاب البحرية:

منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية، وتوفر الوجبات الخفيفة من الأعشاب البحرية وجبة خفيفة مرضية مع توفير المعادن الأساسية، ودعم إدارة الوزن.

5. الطماطم المجففة بالشمس:

مليئة بالنكهة، الطماطم المجففة بالشمس منخفضة السعرات الحرارية وغنية بمضادات الأكسدة، يمكنها تحسين مذاق الأطباق دون إضافة سعرات حرارية إضافية، مما يدعم اتباع نظام غذائي يراعي الوزن.