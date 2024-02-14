الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هل حليب اللوز صحي بالفعل؟ حقائق يجب معرفتها لإدارة الوزن وصحة القلب

حليب اللوز
حليب اللوز

لقد اكتسب حليب اللوز كثير من الاهتمام في الآونة الأخيرة كبديل للألبان بسبب نكهته الجوزية وقوامه الكريمي، ونظرًا لأنه يعتبر من المكسرات الصحية، يُعتقد أيضًا أن الحليب يقدم مزايا عالية،وفيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها:

من السهل تحضير حليب اللوز في المنزل، ويمكن تحضيره عن طريق طحن اللوز مع الماء، وتصفيته وتخزينه في زجاجة. ومع ذلك، فإن حليب اللوز الذي يتم شراؤه من المتجر مصنوع من اللوز المكسور والقبيح،  حليب اللوز الذي يتم شراؤه من المتجر ذو جودة رديئة مصنوع من عدد قليل من اللوز وبعض زيت الكانولا وشراب الذرة عالي الفركتوز وبعض المنكهات المخلوطة معًا لصنع حليب اللوز وبيعه بسعر مرتفع.

يحتوي حليب اللوز على نسبة عالية من الأوكسالات التي تسبب النقرس وآلام المفاصل، إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالأكسالات مثل عصائر الكرنب، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور بلورات أكسالات حادة صغيرة في جلدك. ولذلك، لا ينصح العديد من الأطباء بحليب اللوز.

على الرغم من أن حليب اللوز يتم الترويج له أحيانًا كبديل صحي لحليب الألبان، إلا أنه لا يحتوي على نفس المعادن الطبيعية الموجودة في حليب البقر، مثل الكالسيوم والبروتين وفيتامين ب12، في حين أن بعض أنواع حليب اللوز تحتوي على هذه المعادن لتقويتها، فإن البعض الآخر يمكن أن يحتوي على سكريات إضافية ومواد حافظة تتعارض مع الفوائد الصحية.

يجب استخدام حليب اللوز بحذر من قبل أولئك الذين لديهم حساسية من المكسرات، حيث أن اللوز من مسببات الحساسية الشائعة. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة، قد يشكل التلوث المتبادل أثناء إجراءات الإنتاج مخاطر أيضًا، وبالتالي قد لا يكون حليب اللوز هو الخيار الأفضل لهم.

 

 ثبت أن حليب اللوز، كونه منخفض السعرات الحرارية والدهون المشبعة، يساعد في إدارة الوزن وصحة القلب، ​معظم أنواع الحليب الخالية من الألبان مدعمة بفيتامين د،  ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الوصفات المخبوزة والمطبوخة والمشروبات بسبب نكهته الجوزية وقوامه الكريمي،  إنه مفيد للأشخاص الذين لا يستطيعون شرب الحليب الحيواني (بسبب الحساسية أو عدم التحمل) أو ببساطة يختارون عدم شرب الحليب الحيواني. غالبًا ما يحتوي على سعرات حرارية أقل من الحليب العادي (اعتمادًا على نوع الحليب، أي الحليب خالي الدسم مقابل الحليب كامل الدسم).

 

يحتوي حليب اللوز على كربوهيدرات أقل من الحليب العادي، على الرغم من أنه يحتوي على نسبة أكبر من الدهون. نظرًا لأن حليب اللوز يحتوي على سعرات حرارية أقل من أنواع الحليب الأخرى، فإنه عادةً ما يكون خيارًا أفضل لمن يتبعون نظامًا غذائيًا. يحتوي حليب الألبان على ما يقرب من ضعف السعرات الحرارية الموجودة في حليب اللوز غير المحلى، الذي يحتوي على 40 كيلو كالوري فقط لكل كوب،  حليب اللوز له تأثير مفيد على جهودك لإنقاص الوزن، وذلك لأنه يحتوي على سعرات حرارية أقل. إحدى الوجبات الشائعة لإنقاص الوزن والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بعدة طرق هي حليب اللوز، كما أنها منخفضة الدهون وتحتوي على كمية معقولة من البروتين.

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