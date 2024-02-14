الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد إعلان أسماء الفائزين بها.. موعد استرداد جدية حجز الحج لعام 2024

الحج
الحج

شهور قليلة تفصلنا عن موسم الحج الذي ينتظره جميع المسلمون حول العالم وقد بدأ العديد من المواطنون البحث عن موعد استرداد جدية حجز الحج لعام 1445/2024، بعدما تم الإعلان عن أنه من المقرر العمل على ذلك لرجوع أموال الحجز الجادة للمواطنين الذين لم يفوزوا في قرعة الحاج لهذا العام عام 2024/1445.

موعد استرداد جدية حجز الحج 2024

وقام الكثير من المواطنين بالبحث عن موعد استرداد جدية حجز الحج لعام 1445/ 2024 والذي تم الإعلان عن أنه من المقرر أن يتم العمل على استلام أموالهم خلال الأسبوع المقبل.

كما أشار إلى أنه من المقرر أن يتم إبلاغ المواطنين من قبل شركات السياحة التي قدموا لها موعد استرداد هذه المبالغ وآلية الحصول عليها، من خلال التواصل معهم عبر أرقام هواتفهم المسجلة في استمارة تسجيل الشركة، كما تم الإعلان عن أنه من المقرر أن يتم العمل على استرداد مبلغ 30 ألف جنيه قيمة جدية الحجز.

عدد حجاج الحج السياحي 2024

وأشارت وزارة السياحة إلى أن عدد الحجاج عن طريق الحج السياحي لهذا العام بلغ نحو 35 ألف شخص، ويرغبون في معرفة الموعد الدقيق لاسترداد المبالغ التي دفعوها، بعدما تم دفع مبلغ حجز الجدية قبل المشاركة في القرعة والذي يصل إلى حوالي 30 ألف جنيه مصري.

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أسماء الفائزين في قرعة  الحج السياحي 2024

وفي وقت لاحق قد تم الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة  الحج السياحي لعام 1445/ 2024، وذلك من خلال الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة على كافة المواقع الإلكترونية، على أن يتم ذلك من خلال متابعة التالي:

الخطوة الأولى:
القيام بزيارة بوابة الحج والعمرة الموحدة.

الخطوة الثانية:
القيام بالبحث عن نتيجة الحجز.

الخطوة الثالثة:
إدخال البيانات المطلوبة، وهي الرقم القومي والاسم ىباعي واسم الام.

الخطوة الرابعة:
القيام بالضغط على خانة كلمة “بحث” لظهور النتيجة.

الخطوة الخامسة:
سيتم ظهور كل التفاصيل الكاملة للفائز.

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شروط قبول المواطنين في قرعة الحج لعام 1445/2024

هناك عدد من الشروط التي يجب على المتقدمين لقرعة الحج التابعة لوزارة السياحة لموسم 1445/ 2024 الالتزام بها ويجب عليهم استيفائها، وهي كالتالي:

  • مواطن مصري مقيم بشكل دائم في مصر.
  • إكمال الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها مؤقتًا.
  • على من يعمل لدى جهة حكومية أو عسكرية، يجب أن يحصل على تصريح سفر من هذه الجهة.
  • بصحة جيدة وقادر على أداء مناسك الحج.
  • أدى مناسك الحج لآخر مرة منذ 7 سنوات للنساء وقبل 5 سنوات للرجال.
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