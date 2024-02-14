الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

29 يوم.. تقويم شهر فبراير 2024 بالتاريخ الميلادي والهجري

شهر فبراير
شهر فبراير

تصدر هاشتاج تقويم شهر فبراير 2024 تريند محرك البحث العالمي جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية بعدما تساءل البعض عن تقويم الشهر الحالي الهجري والميلادي، ويعتبر شهر فبراير هو الشهر الثاني في التقويم الميلادي، ويتكون شهر فبراير من 28 يوم ولكن في هذا العام سيكون 29 يوما.

تقويم شهر فبراير 2024

يوم الخميس الموافق 2024/02/01. 
يوافق يوم 20 رجب 1445.

يوم الجمعة الموافق 2024/02/02.
يوافق يوم 21 رجب 1445.

يوم السبت الموافق 2024/02/03.
يوافق يوم  22 رجب 1445.

يوم الأحد الموافق 2024/02/04.
يوافق يوم 23 رجب 1445.

يوم الإثنين الموافق 2024/02/05.
يوافق يوم 24 رجب 1445.

يوم الثلاثاء الموافق 2024/02/06.
يوافق يوم 25 رجب 1445.

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إجازات شهر فبراير والإجازات الرسمية 2024

يوم الأربعاء الموافق 2024/02/07.
يوافق يوم 26 رجب 1445.

يوم الخميس الموافق 2024/02/08.
يوافق يوم 27 رجب 1445.

يوم الجمعة الموافق 2024/02/09.
يوافق يوم  28 رجب 1445.

يوم السبت الموافق  2024/02/10.
يوافق يوم  29 رجب 1445.

بداية شهر شعبان 1445

يوم الأحد الموافق 2024/02/11.
يوافق يوم 1 شعبان 1445.

يوم الإثنين الموافق 2024/02/12.
يوافق يوم  2 شعبان 1445.

يوم الثلاثاء الموافق 2024/02/13.
يوافق يوم 3 شعبان 1445.

يوم الأربعاء الموافق 2024/02/14.
يوافق يوم 4 شعبان 1445.

يوم الخميس الموافق 2024/02/15.
يوافق يوم 5 شعبان 1445.

يوم الجمعة الموافق 2024/02/16.
يوافق يوم 6 شعبان 1445.

 

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أدعية ليلة النصف من شعبان 1445.. ودعاء شهر رمضان 2024

يوم السبت  الموافق 2024/02/17.
يوافق يوم 7 شعبان 1445.

يوم الأحد الموافق 2024/02/18.
يوافق يوم 8 شعبان 1445.

يوم الإثنين الموافق 2024/02/19.
يوافق يوم 9 شعبان 1445.
يوم الثلاثاء الموافق 2024/02/20.
يوافق يوم 10 شعبان 1445.

يوم الأربعاء الموافق 2024/02/21.
يوافق يوم 11 شعبان 1445.


يوم الخميس الموافق 2024/02/22.
يوافق يوم  12 شعبان 1445.


يوم الجمعة الموافق 2024/02/23.
يوافق يوم  13 شعبان 1445.

يوم السبت الموافق  2024/02/24.
يوافق يوم 14 شعبان 1445.

يوم الأحد الموافق 2024/02/25 15 شعبان 1445
 

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إجازات شهر فبراير والإجازات الرسمية 2024

يوم الإثنين 2024/02/26 
16 شعبان 1445

يوم الثلاثاء الموافق 2024/02/27.
يوافق يوم 17 شعبان 1445.

يوم الأربعاء الموافق 2024/02/28.
يوافق يوم 18 شعبان 1445.

يوم الخميس الموافق 2024/02/29.
يوافق يوم 19 شعبان 1445.

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