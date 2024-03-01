ختم القرآن خلال شهر رمضان 2024.. ما أجر ختم قراءته؟

يبحث الكثيرون من الناس عن طرق ختم القرآن في شهر رمضان 2024، أجر قراءة وختم القران في هذا الشهر لا يعادل بثمن لذا في هذه السطور نرصد طريق ختم قراءة القرآن في 30 يوما أو في 10 أيام.

طريقة ختم القرآن في 30 يوم

يمكنك اتباع خطة بسيطة من خلالها تستطيع ختم القرآن في 30 يوما، وهي قراءة جزء يوميًا على مدار اليوم، وذلك سيسهل على القارئ الانتهاء من قراءة القرآن في 30 يوما.

جدول ختم القرآن في 30 يوما

الاستراتيجيات الأخرى التي يجب اتباعها هي:

اقرأ صفحتين قبل كل صلاة، وصفحتين بعدها.

اقرأ 5 صفحات في الصباح والظهيرة وبعد الظهر والليل.

اقرأ 10 صفحات في الصباح وفي المساء.



فضل ختم القرآن في رمضان

ولختم القرآن الكريم فضائل منها مغفرة الذنوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ القرآن الكريم كله، ثم سأل الله تعالى، أعطاه الله تعالى ما سأل".



طريقة ختم القرآن في 10 أيام

أأما إذا أردت أن تختم قراءة القرآن مرتين خلال الشهر الكريم وتعظم ثوابك عند الله، فستحتاج إلى جزأين في اليوم، إذا أردت ختم القرآن ثلاث مرات، فهذا يعني أنك بحاجة إلى قراءة ثلاثة أجزاء في اليوم.

ما أجر ختم قراءة القرآن في رمضان؟

ختم القرآن الكريم من أعظم الأعمال التي يمكن للمسلم القيام بها، فهو يثقل ميزانه ويقربه من الله تعالى، وفضل ختم القرآن الكريم كثير، ومن الفضائل الشفاعة يوم القيامة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأوا القرآن فإنه شفيع لأهله يوم القيامة".

ماذا يقال عند ختم القرآن في رمضان