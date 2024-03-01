الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

ختم القرآن خلال شهر رمضان 2024.. ما أجر ختم قراءته؟

قراءة القرآن
قراءة القرآن

يبحث الكثيرون من الناس عن طرق ختم القرآن في شهر رمضان 2024، أجر قراءة وختم القران في هذا الشهر لا يعادل بثمن لذا في هذه السطور نرصد طريق ختم قراءة القرآن في 30 يوما أو في 10 أيام.

طريقة ختم القرآن في 30 يوم

يمكنك اتباع خطة بسيطة من خلالها تستطيع ختم القرآن في 30 يوما، وهي قراءة جزء يوميًا على مدار اليوم، وذلك سيسهل على القارئ الانتهاء من قراءة القرآن في 30 يوما.

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طريقة ختم القرآن الكريم في شهر رمضان الكريم 2024 وفضل تلاوته

جدول ختم القرآن في 30 يوما

الاستراتيجيات الأخرى التي يجب اتباعها هي:
اقرأ صفحتين قبل كل صلاة، وصفحتين بعدها.
اقرأ 5 صفحات في الصباح والظهيرة وبعد الظهر والليل.
اقرأ 10 صفحات في الصباح وفي المساء.


فضل ختم القرآن في رمضان

ولختم القرآن الكريم فضائل منها مغفرة الذنوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ القرآن الكريم كله، ثم سأل الله تعالى، أعطاه الله تعالى ما سأل".
 
طريقة ختم القرآن في 10 أيام

أأما إذا أردت أن تختم قراءة القرآن مرتين خلال الشهر الكريم وتعظم ثوابك عند الله، فستحتاج إلى جزأين في اليوم، إذا أردت ختم القرآن ثلاث مرات، فهذا يعني أنك بحاجة إلى قراءة ثلاثة أجزاء في اليوم. 

ما أجر ختم قراءة القرآن في رمضان؟

ختم القرآن الكريم من أعظم الأعمال التي يمكن للمسلم القيام بها، فهو يثقل ميزانه ويقربه من الله تعالى، وفضل ختم القرآن الكريم كثير، ومن الفضائل الشفاعة يوم القيامة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأوا القرآن فإنه شفيع لأهله يوم القيامة".

ماذا يقال عند ختم القرآن في رمضان

  • اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا واجعله ذكرًا لنا لا ننساه ولا نستبدله بغيره.
  • اللهم اجعله نورًا لنا في قبورنا ونورًا لنا على الصراط ونورًا لنا في الجنة.
  • اللهم اجعله شفيعًا لنا يوم القيامة.
  • اللهم اجعلنا ممن يتلون القرآن الكريم حق تلاوته.
  • اللهم اجعلنا ممن يعملون به ويهتدون به.
  • اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا.
  • اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا من أهل الجنة.
  • اللهم ارحم والدينا وجميع المسلمين والمسلمات.
  • اللهم احفظ بلادنا من كل سوء.
  • اللهم اهدنا ودلنا على صراطك المستقيم.
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