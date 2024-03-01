الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قبل عرض المسلسل.. تعرف على الحدود الجغرافية التي انتشرت فيها طائفة الحشاشين

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

ينتظر الكثير من الجمهور، مسلسل "الحشاشين"، من بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024، على قنوات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنها يتزايد البحث يومًا بعد يوم بالمسلسل المنتظر.

وفي محاولة لفك غموض المسلسل.. نستعرض في التقرير التالي، ملامح طائفة الحشاشين وما الحدود الجغرافية التي انتشرت فيها الطائفة الوحشية؟.

 ما الحدود الجغرافية التي انتشرت فيها طائفة الحشاشين؟

 ما الحدود الجغرافية التي انتشرت فيها طائفة الحشاشين؟

اتبعت طائفة الحشاشين أو الحشاشون الإسماعيلية النزارية، وانتشرت حدودهم الجعرافية في بلاد فارس وفي الشام، واتخذت طائفة الحشاشين بزعامة حسن الصباح، قلعة ألموت حصنًا مقامًا لها فوق طنب ضيق، على قمة صخرة عالية في قلب جبال شمال إيران.

 وفي قلعة الموت، احتل الحشاشون هذا المكان ويصعب الوصول إليها إلا عبر طريق ضيق شديد الانحدار، ومن هذه القلعة شنت الجماعة حملاتها الإرهابية ضد السلاجقة على مدار قرنين من الزمان.

وينسب لـ حسن الصباح، تأسيس ما يعرف بـ الدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلة النزارية المشرقية، وكان يسعى حسن الصباح إلى نشر دعوته وكسب الأنصار، وأيضًا احتلال مكان بعيد يحميه من مطاردة السلاجقة، مع جماعته القتالية.

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أسرار قلعة ألموت مقر طائفة الحشاشين

واتخذ الصباح وجماعته، من قلعة ألموت مكانًا حصينًا لنشر أفكاره، والقيام بهجماته الوحشية برفقة مجموعة كبيرة سميت بـ "الحشاشين"، واشتهر الفدائيون بها بأنهم مدربين بشكل احترافي على فنون التنكر والفروسية والقتال.

وبنيت قلعة نحو عام 840 وعلى ارتفاع 2،100 متر، وكان حسن الصباح، مؤسس قلعة الموت، ولم يغادرها طيلة 35 عامًا حتى وفاته.

أسرار قلعة ألموت مقر طائفة الحشاشين

متى تم القضاء طائفة الحشاشين؟

ويكشف التاريخ، استمرار مطامع الحشاشين في الحكم في سورية والشام، مع الأيوبيين والمماليك، وتشير الروايات التاريخية إلى أنهم حاولوا اغتيال صلاح الدين الأيوبي مرتين لكنهم فشلوا.

كما يشير المؤرخون إلى أنه قضى على حكمهم نهائيًا سلطان المماليك الظاهر بيبرس عام 1271م، عندما استولى قلاعهم، لتنتهي بذلك دولة الحشاشين في بلاد الشام، بعدما القضاء عليها في إيران، ووقتها تندثر الحشاشين ولكن يبقى أثرهم في أفكار الجماعات الإرهابية.

القائمة الكاملة أبطال مسلسل الحشاشين

القائمة الكاملة أبطال مسلسل الحشاشين

 يشارك مسلسل "الحشاشين" نخبة من الفنانين والفنانات، فهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، ويشاركه البطولة كوكبة من النجوم والنجمات وهم: فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

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