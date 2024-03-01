الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل "الحشاشين".. 4 أعمال قدمها كريم عبدالعزيز مع الشركة المتحدة

كريم عبدالعزيز في
كريم عبدالعزيز في مسلسل الحشاشين

ارتفع البحث خلال الأيام القليلة الماضية على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي عن مسلسل الحشاشين للفنان  كريم عبدالعزيز، قبل أيام وجيزة من شهر رمضان 2024، والذي من المقرر أن يشهد ماراثون كبيرًا للدراما الرمضانية 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ولا يعد مسلسل الحشاشين هو التعاون الأول بين كريم عبدالعزيز والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في هذا التقرير نستعرض أبرز الأعمال التي تعاون فيها الفنان الكبير كريم عبدالعزيز مع الشركة المتحدة.

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قبل "الحشاشين".. أبرز أعمال قدمها كريم عبدالعزيز مع الشركة المتحدة 

  • مسلسل الاختيار 3
  • مسلسل الزئبق
  • مسلسل الاختيار رجال الظل
  • مسلسل الجماعة


 

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قصة مسلسل "الحشاشين" لكريم عبدالعزيز رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل "الحشاشين" في إطار تاريخي في القرن الـ11، حيث زعيم "الحشاشين" حسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

يلعب النجم كريم عبدالعزيز دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" فى سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

 

قنوات عرض مسلسل "الحشاشين" للفنان كريم عبدالعزيز

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن أنه من المقرر عرض مسلسل "الحشاشين" للفنان كريم عبدالعزيز، على قناة DMC ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل 2024.

 

فريق عمل مسلسل "الحشاشين"

يتكون فريق عمل مسلسل "الحشاشين" من عدة نجوم وهم:

  • كريم عبدالعزيز.
  • فتحي عبدالوهاب.
  • ميرنا نورالدين.
  • أحمد عيد.
  • إسلام جمال.
  • نيقولا معوض.
  • سامي الشيخ.
  • سارة الشامي.
  • نور إيهاب.
  • سوزان نجم الدين
  • عمر الشناوي
  • بسنت أحمد أبوباشا.
  • محمد رجب.
  • جيهان الشماشرجي.
  • أحمد ميدان.

ويعد مسلسل "الحشاشين" من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، ومن ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، وﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحيم كمال.

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