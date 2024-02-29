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تحقيقات ومتابعات

قبل بدون سابق إنذار.. أعمال مليئة بالإثارة قدمها آسر ياسين

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

تنتظر الجماهير المصرية والعربية إنطلاق عرض مسلسل بدون سابق إنذار والذي يقدمه الفنان آسر ياسين، والذي يحاكي فيه طريقة التعامل مع سرطان الدم اللوكيميا، وطرق التعامل معه، لذلك ينتظر الجميع معرفة تفاصيل جديدة حول مسلسل بدون سابق إنذار، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024، على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل بدون سابق إنذار 

أعلنت شبكة قناة dmc عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر يا سين، والفنانة عائشة بن أحمد، بشكل حصري، على أن يتم إعادته على شاشة قناة dmc دراما، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.
 

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أعمال مليئة بالإثارة قدمها آسر ياسين

  • مسلسل الكتيبة 101
  • مسلسل الثمانية
  • فيلم العنكبوت
  • مسلسل الأختيار
  • فيلم صاحب المقام
  • فيلم ولاد رزق 2
  • فيلم تراب الماس
  • فيلم إستيفا
  • فيلم أسوارالقمر
  • فيلم العهد
  • فيلم من ضهر راجل
  • فيلم الجزيرة 1
  • مسلسل في كل إسبوع يوم جمعة
  • قصة مسلسل بدون سابق إنذار
  • فيلم البلطجي
  • فيلم عمارة يعقوبيان


ويظهر النجم آسر ياسين خلال أحداث مسلسل بدون سابق إنذار بدور شخصية مهندس، والذى يصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

مسلسل "بدون سابق انذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee، ويعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024.

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