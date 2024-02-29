ينتظر جماهير الدراما الرمضانية عرض مسلسلات رمضان 2024، والمقرر عرضها على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجذبت أنظار المتابعين البروموهات الدعائية للمسلسلات، خاصًة بعد طرح أسماء الشخصيات الغريبة لأبطال ونجوم مسلسلات رمضان 2024.

عنتر ابن شداد وشواهي.. أسماء غريبة للنجوم في مسلسلات رمضان 2024

ونستعرض لكم في هذا التقرير أغرب أسماء النجوم في مسلسلات رمضان 2024.



«الكاهنة شواهي» في جودر

تلعب الفنانة نور اللبنانية دور الكاهنة شواهي، وتدور قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة في إطار فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

بينما تجسد الفنانة تارا عماد فى مسلسل "جودر" دور جوهرة والتى تقع فى حب "جودر" الذى يقوم بدوره الفنان ياسر جلال ولكن من طرف واحد حيث أنه يتجاهلها ولا يبادلها الحب.



ويشارك في بطولة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة 2024 بجانب النجم ياسر جلال كل من نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

«عنتر ابن شداد» في المعلم

يقدم الفنان منذر رياحنة خلال أحداث مسلسل المعلم شخصية “عنتر ابن شداد”، حيث تم اختيار الاسم بشكل كوميدي على غرار شخصية الأسطورة التاريخية في الجزيرة العربية عنتر ابن شداد، ويقدم دور هو من أدوار الشر في المسلسل الجديد حيث يقف في مواجهة بطل العمل الفنان مصطفى شعبان وتحدث بينهما خلافات على مدار الأحداث، ويجسد مصطفى شعبان دور تاجر سمك يعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات في محاولة لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار، وفق البرومو الذي تم اطلاقه الايام الماضية.

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" عدد كبير من النجوم مع مصطفى شعبان وصل عددهم غلى ما يقرب من 50 فنانا، ومنهم الفنانة الشابة سهر الصايغ، والفنانة الشابة هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

«عزت السويركي» حق عرب

يجسد الفنان أحمد العوضي دور شخصية عزت السويركي، مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا، وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

ويشارك في بطولة عمل مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.